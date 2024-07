Leistungsbilanzüberschuss stieg im Mai auf 32-Monats-Hoch

Photo : YONHAP News

Südkorea hat im Mai den größten Leistungsbilanzüberschuss seit 32 Monaten erzielt.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Freitag belief sich der Überschuss im Mai nach vorläufigen Schätzungen auf 8,92 Milliarden Dollar.Das entspricht dem höchsten Stand seit September 2021, als ein Plus von 9,51 Milliarden Dollar zu Buche stand.Im Zeitraum von Januar bis Mai wies die Leistungsbilanz einen Überschuss von 25,47 Milliarden Dollar aus. Im selben Vorjahreszeitraum hatte das Land ein Defizit von 5,03 Milliarden Dollar verbucht.In der Warenbilanz wurde ein Überschuss von 8,75 Milliarden Dollar erzielt. Seit April letzten Jahres wurde den 14. Monat in Folge ein Plus verzeichnet.Die Ausfuhren legten gegenüber Mai letzten Jahres um 11,1 Prozent auf 58,95 Milliarden Dollar zu. Es ging damit den achten Monat in Folge aufwärts. Die Einfuhren schrumpften um 1,9 Prozent auf 50,2 Milliarden Dollar.In der Dienstleistungsbilanz wurde ein Defizit von 1,29 Milliarden Dollar verbucht.