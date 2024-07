Politik Medien: NATO wird gemeinsames Dokument für Kooperation mit asiatisch-pazifischen Partnern veröffentlichen

Die Organisation des Nordatlantikvertrags (NATO) will laut einem Medienbericht ihr erstes gemeinsames Dokument zur Ausweitung der Zusammenarbeit mit Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland veröffentlichen.



Wie die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ am Freitag meldete, wolle die NATO das Dokument bei ihrem Gipfeltreffen in der kommenden Woche veröffentlichen.



Die NATO werde einen Rahmen für die Kooperation mit den vier indopazifischen Staaten abstecken und diese „IP4“ nennen. In dem gemeinsamen Dokument würden die Kooperationsbeziehungen mit den IP4 präzisiert, hieß es.



Die NATO hat bisher die vier Länder als asiatisch-pazifische Partner (AP4) bezeichnet.



Laut der Zeitung versucht die NATO damit, angesichts einer wachsenden militärischen Bedrohung durch China einen Rahmen für die Zusammenarbeit mit den indopazifischen Ländern zu setzen.



Die vier Staaten wurden als Partner zum NATO-Gipfeltreffen eingeladen, das vom 9. bis 11. Juli in Washington stattfinden wird.