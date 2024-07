Vorbereitungen für vierten Start koreanischer Trägerrakete Nuri laufen

Photo : YONHAP News

Vor dem geplanten vierten Start der koreanischen Trägerrakete Nuri hat der erste Brenntest stattgefunden.Der vierte Start der Nuri ist für die zweite Hälfte des kommenden Jahres vorgesehen.Die Raumfahrtbehörde KASA und das Koreanische Forschungsinstitut für Luft- und Raumfahrt (KARI) teilten am Donnerstag mit, dass die Montage eines 75-Tonnen-Triebwerks für die erste Raketenstufe abgeschlossen worden sei.Am Mittwoch sei ein Brenntest zur Erprobung der Leistung des Triebwerks noch vor dessen Anbringung an die Trägerrakete durchgeführt worden, hieß es. Mit dem Verfahren soll festgestellt werden, ob das Triebwerk, einschließlich dessen Systems, ordnungsgemäß funktioniert.Getestet wurde das erste der vier 75-Tonnen-Flüssigkeitstriebwerke, die in das Flugtest-Modell der ersten Raketenstufe eingebaut werden sollen.Weitere Brenntests werden jeweils nach einer Triebwerksmontage und einer Vorprüfung stattfinden. Ziel ist es, bis Februar nächsten Jahres alle erforderlichen Brenntests abzuschließen.