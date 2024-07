Ausländische Direktinvestitionen in Korea im ersten Halbjahr um 10,3 Prozent geschrumpft

Photo : YONHAP News

Die Gesamtsumme der ausländischen Direktinvestitionen in Südkorea ist im ersten Halbjahr deutlich gesunken.Nach Angaben des Industrieministeriums am Freitag wurden in der ersten Hälfte dieses Jahres ausländische Direktinvestitionen in Höhe von 15,34 Milliarden Dollar gemeldet. Das entspricht einem Rückgang von 10,3 Prozent im Vorjahresvergleich.Im verarbeitenden Gewerbe stieg das Volumen der Direktinvestitionen gegenüber dem Vorjahr um 6,5 Prozent auf 8,13 Milliarden Dollar. Dagegen wurde in der Dienstleistungsbranche ein Rückgang von 24,3 Prozent auf 6,41 Milliarden Dollar verbucht.Das Volumen der Investitionen aus Großchina wuchs um 128,9 Prozent im Vorjahresvergleich auf 3,94 Milliarden Dollar. Die Investitionen aus Japan lagen bei 2,89 Milliarden Dollar, 386,8 Prozent mehr als im Vorjahr.Demgegenüber gab es bei den Investitionen aus den USA einen scharfen Rückgang um 28,7 Prozent auf 2,61 Milliarden Dollar. Aus der Europäischen Union flossen 1,96 Milliarden Dollar, damit 32,8 Prozent weniger als im Vorjahr, ins Land.