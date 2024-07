LG Electronics meldet Rekordgewinn im zweiten Quartal

Photo : YONHAP News

LG Electronics hat im zweiten Quartal einen Rekordgewinn von über einer Billion Won erzielt.Das Unternehmen gab am Freitag bekannt, dass sein Betriebsgewinn im zweiten Quartal nach vorläufigen Schätzungen gegenüber dem Vorjahr um 61,2 Prozent auf 1,19 Billionen Won (868 Millionen Dollar) gestiegen sei.Der Umsatz wuchs um 8,5 Prozent im Vorjahresvergleich auf 21,7 Billionen Won (15,7 Milliarden Dollar).Das Unternehmen erfreute sich damit eines Rekordumsatzes und eines Rekordgewinns in einem zweiten Quartal. Es ist zudem das erste Mal, dass sein Betriebsgewinn in einem zweiten Vierteljahr die Schwelle von einer Billion Won (725 Millionen Dollar) überschritt. Sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn wurden die Markterwartungen übertroffen.Im ersten Halbjahr lag der Umsatz das dritte Jahr in Folge über 40 Billionen Won (29 Milliarden Dollar). Der Betriebsgewinn übertraf das vierte Jahr in Folge zwei Billionen Won (1,45 Milliarden Dollar).Der Umsatz verbesserte sich im Vorjahresvergleich um 5,9 Prozent, der Betriebsgewinn wuchs um 13 Prozent.