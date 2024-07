Weltmarktanteil koreanischer Schiffbauer im Juni unter zehn Prozent gefallen

Photo : YONHAP News

Koreanische Schiffbauer haben von den weltweit neu vergebenen Aufträgen im vergangenen Monat weniger als zehn Prozent erhalten.Nach Angaben des britischen Analyseunternehmens Clarksons Research am Freitag betrug das Volumen der Auftragseingänge im weltweiten Schiffbau im Juni 2,43 Millionen gewichtete Tonnen (CGT) oder 100 Schiffe. Das seien 45 Prozent weniger als im Vorjahr.Chinesische Schiffbauer erhielten Aufträge für 1,9 Millionen CGT (74 Schiffe) und standen mit 78 Prozent Anteil an der Spitze. Südkoreas Werften sicherten sich Aufträge für 220.000 CGT (acht Schiffe), ihr Anteil rutschte auf neun Prozent ab.Das Ergebnis wird vor allem darauf zurückgeführt, dass koreanische Schiffbauer angesichts belegter Trockendocks weniger Aufträge annehmen konnten. Dennoch gibt es besorgte Stimmen, wonach der Anteil ungewöhnlich niedrig ist.Im ersten Halbjahr erhielten koreanische Schiffbauer Bestellungen für 5,94 Millionen CGT (132 Schiffe), was einem Zuwachs von neun Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Ihr Anteil lag bei 25 Prozent.