Präsident Yoon reist nächste Woche zur Teilnahme am NATO-Gipfel in die USA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol reist nächste Woche zur Teilnahme am NATO-Gipfeltreffen in die USA.Das südkoreanische Präsidialamt teilte mit, dass sich der Präsident und seine Gattin am 10. und 11. Juli in Washington aufhalten würden, um an der erweiterten Gipfelkonferenz der NATO mit vier indopazifischen Staaten, darunter Südkorea, teilzunehmen. Am Rande des Gipfeltreffens würden bilaterale Gespräche mit Nato-Mitgliedern stattfinden, darunter die Tschechische Republik, Schweden, Finnland und Norwegen.Vor seinem Washington-Besuch werde Yoon am 8. bis 9. Juli Honolulu, die Hauptstadt des US-Bundesstaats Hawaii, besuchen. Dort seien ein Besuch des Indopazifischen Kommandos der US-Streitkräfte sowie Treffen mit Amerikanern koreanischer Abstammung geplant, hieß es.