Präsident Yoon reist heute zur Teilnahme am NATO-Gipfel in die USA

Präsident Yoon Suk Yeol reist am Montag zur Teilnahme am NATO-Gipfeltreffen in die USA.Angaben des südkoreanischen Präsidialamts zufolge will Yoon dort eine starke Botschaft zur militärischen Zusammenarbeit zwischen Russland und Nordkorea aussenden. Auch über die Zusammenarbeit zwischen der NATO und den IP4-Staaten – neben Südkorea sind dies Japan, Australien und Neuseeland – soll gesprochen werden.Yoon wird sich am Montag und Dienstag in Honolulu, der Hauptstadt des US-Bundesstaats Hawaii aufhalten. Dort sind den Angaben zufolge ein Besuch des Indopazifischen Kommandos der US-Streitkräfte sowie ein Treffen mit Amerikanern koreanischer Abstammung geplant.Am 10. Juli will Yoon in Washington zu bilateralen Gesprächen mit den Vertretern der NATO-Mitglieder zusammenkommen. Mit ihnen will er über regionale sowie internationale Angelegenheiten diskutieren. Auch ein Treffen mit NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sei vorgesehen, hieß es.Am Abend würden Präsident Yoon und seine Gattin an einem "Freundschaftsdinner" teilnehmen, das US-Präsident Joe Biden und seine Gattin veranstalten.Am Donnerstag werde Yoon ein gesondertes Gespräch mit den übrigen IP4-Staaten führen. Danach werde er am NATO-Gipfel teilnehmen.Präsident Yoon soll außerdem am selben Tag als Hauptredner auf dem NATO Public Forum eine Rede halten.Ob anlässlich des NATO-Gipfels auch ein trilaterales Treffen zwischen Südkorea, den USA und Japan zustande kommt, steht bislang nicht fest.