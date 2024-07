Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte von Samsung Electronics treten in Generalstreik

Photo : YONHAP News

Gewerkschaftlich organisierte Beschäftigte von Samsung Electronics sind am Montag in einen dreitägigen Generalstreik getreten.Die National Samsung Electronics Union (NSEU), die größte Gewerkschaft des Unternehmens, will den Streik um 11 Uhr am Montag mit einer Kundgebung vor dem Werk in Hwaseong beginnen.Die Gewerkschaft fordert deutlich mehr Lohn für alle Mitglieder und die Einhaltung von Versprechen in Bezug auf bezahlten Urlaub.Am 29. Mai hatte sie erstmals einen Streik angekündigt. Dafür nahmen ihre Mitglieder am 7. Juni kollektiv Urlaub.Die Gewerkschaft kündigte für den 15. Juli einen fünftägigen Streik an, sollte es bei den Gesprächen mit dem Management keine Fortschritte geben.