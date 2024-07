Südkorea bei Schuldendienstquote privater Haushalte und Zuwachstempo an vierter Stelle

Photo : YONHAP News

Die Schuldenlast der privaten Haushalte im Verhältnis zum Einkommen und das Tempo des Anstiegs dieser Quote in Südkorea sind letztes Jahr am vierthöchsten unter großen Volkswirtschaften gewesen.Laut Daten der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIS) lag die Schuldendienstquote (DSR) der privaten Haushalte in Südkorea im vergangenen Jahr bei 14,2 Prozent.Dies ist die vierthöchste Quote unter den 17 erfassten Ländern. Den höchsten Wert verzeichnete Norwegen mit 18,5 Prozent, gefolgt von Australien (18 Prozent) und Kanada (14,4 Prozent).DSR ist ein Indikator dafür, wie viel des Einkommens für die Schuldentilgung und Zinszahlung aufgewendet wird. Eine hohe DSR bedeutet eine große Last durch den Schuldendienst im Verhältnis zum Einkommen.Südkorea verzeichnete zudem letztes Jahr den viertstärksten Anstieg der Schuldendienstquote. Mit einem Anstieg von 0,8 Prozentpunkten verglichen mit 2022 folgte das Land hinter Australien (3,3 Prozentpunkte), Norwegen (drei Prozentpunkte) und Kanada (ein Prozentpunkt).