Außenminister Cho empfängt neuen japanischen Botschafter

Außenminister Cho Tae-yul hat am Freitag den neuen japanischen Botschafter in Südkorea, Koichi Mizushima, zu einem Gespräch empfangen.Mizushima hatte im Mai seine Arbeit in Seoul aufgenommen.Laut dem Außenministerium sagte Cho, beide Länder sollten in den bilateralen Angelegenheiten Weisheit an den Tag legen, um vor dem 60. Jubiläum der Beziehungsnormalisierung im kommenden Jahr die positiven Entwicklungen in den bilateralen Beziehungen zu konsolidieren.Mizushima äußerte die Hoffnung, dass beide Länder auf der Grundlage des Vertrauens zwischen ihren Staats- und Regierungschefs sowie zwischen ihren Außenministern weiterhin eng kommunizieren werden.Beide Seiten stellten fest, dass Südkorea, die USA und Japan angesichts der sich vertiefenden Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland eng zusammenarbeiten. Sie stimmten darin überein, dass es wichtig sei, diese Zusammenarbeit bei verschiedenen Gelegenheiten, wie etwa bei multilateralen Treffen und im UN-Sicherheitsrat, fortzusetzen.