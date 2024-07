Südkorea nimmt an multinationaler Marineübung RIMPAC teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Marine nimmt derzeit am weltgrößten multinationalen Seemanöver „Rim of the Pacific“ (RIMPAC) teil.Dafür wurden etwa 840 Soldaten der Marine und Marineinfanterie und der Aegis-Zerstörer ROKS Yulgok Yi I entsandt.Die südkoreanische Marine nimmt zum 18. Mal an RIMPAC teil. Dieses Jahr übernimmt sie erstmals das stellvertretende Kommando des Combined Force Maritime Component Command.Südkoreas Marine soll dank der Führungsrolle auch ihre Einsatzfähigkeit in Krisensituationen auf der koreanischen Halbinsel verbessern können.RIMPAC wurde 1971 ins Leben gerufen und findet dieses Jahr zum 29. Mal statt, und zwar vom 26. Juni bis 2. August auf Hawaii.