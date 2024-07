Seoul: Nordkorea ruft zum 30. Todestag von Kim Il-sung zu Loyalität zu Kim Jong-un auf

Photo : YONHAP News

Nordkorea ruft nach Einschätzungen in Seoul anlässlich des 30. Todestags des "ewigen Präsidenten" Kim Il-sung am heutigen Montag die Bevölkerung zur Loyalität zu Machthaber Kim Jong-un auf.Das sagte der Sprecher des südkoreanischen Vereinigungsministeriums, Koo Byung-sam, heute vor der Presse.Bisher sei jedoch weder über eine zentrale Gedenkversammlung, die wohl wichtigste Veranstaltung, noch über einen Besuch von Kim Jong-un im Kumsusan-Palast berichtet worden, fügte er hinzu.Nordkorea hat jährlich um den 8. Juli, den Todestag von Kim Il-sung, Gedenkveranstaltungen abgehalten. Da dieses Jahr der 30. Todestag begangen wird, wird mit größeren Veranstaltungen als in den Vorjahren gerechnet. Nordkorea hält einen Feier- oder Gedenktag alle fünf Jahre für besonders wichtig, wenn er sich beispielsweise zum fünften, zehnten oder 15. Mal jährt.Nordkorea setzte sich zuletzt aber auch verstärkt für die Idolisierung von Kim Jong-un ein. Daher richtet sich die Aufmerksamkeit darauf, ob er anlässlich des 30. Todestags seines Großvaters den Kumsusan-Palast, dessen Mausoleum, besuchen wird.