Seoul gratuliert Peseschkian zur Wahl zum iranischen Präsidenten

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Regierung hat Massud Peseschkian zur Wahl zum neuen Präsidenten des Iran gratuliert.In einem Kommentar eines Sprechers des Außenministeriums am Samstag wurde die Erwartung geäußert, dass die Freundschaftsbeziehungen zwischen beiden Ländern ausgebaut werden.Der Sprecher äußerte auch die Hoffnung, dass der Iran unter der neuen Regierung den Weg des Wohlstandes und der Entwicklung beschreitet, indem das Land konstruktiv zur Stabilität in der Region beiträgt.Im Iran musste ein neuer Präsident gewählt werden, nachdem Ebrahim Raisi bei einem Hubschrauberabsturz im Mai ums Leben gekommen war. Da im ersten Wahlgang am 28. Juni kein Kandidat die absolute Mehrheit erhielt, wurde am 5. Juli eine Stichwahl durchgeführt. Diese gewann der moderate Reformer Peseschkian.