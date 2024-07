Politik Präsident Yoon: Zukunft südkoreanisch-russischer Beziehungen hängt von Moskaus Haltung ab

Präsident Yoon Suk Yeol hat Russland aufgefordert, vernünftig zu entscheiden, ob Süd- oder Nordkorea für seine eigenen Interessen wichtiger ist.



Die entsprechende Äußerung machte Yoon in einem schriftlichen Interview mit Reuters vor seiner Teilnahme am NATO-Gipfel in Washington, wie das Präsidialamt am Montag mitteilte.



Die Zukunft der Beziehungen zwischen Südkorea und Russland hänge vollständig von Russlands Haltung ab. Südkorea werde seine Entscheidung über die Unterstützung für die Ukraine vom Niveau und Inhalt der Kooperation zwischen Russland und Nordkorea abhängig machen. Das betreffe Waffengeschäfte, den Transfer von Militärtechnologie und die Lieferung strategischer Güter.



Yoon bezeichnete außerdem die militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland als entscheidende Bedrohung und ernste Herausforderung für Frieden und Sicherheit auf der koreanischen Halbinsel und in Europa. Die Angelegenheit werde beim NATO-Gipfel besprochen.



Yoon wird dem NATO-Gipfel 2024 beiwohnen, der am Mittwoch und Donnerstag in Washington stattfinden wird. Er wird als erster Präsident Südkoreas das dritte Jahr in Folge an einem NATO-Gipfel teilnehmen.