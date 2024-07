Präsident Yoon zum Auftakt seines USA-Besuchs in Hawaii eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist zum Auftakt seines fünftägigen Besuchs in den USA am Montag in Hawaii eingetroffen.Dort besuchte er zunächst den Soldatenfriedhof National Memorial Cemetery of the Pacific und gedachte Gefallenen des Koreakriegs (1950-53). Anschließend kam er mit koreanischen Einwohnern der Insel zu einem Abendessen zusammen.Am Dienstag wird das Staatsoberhaupt das Indopazifische Kommando der Vereinigten Staaten besuchen. Dort ist eine militärische und sicherheitspolitische Lagebesprechung geplant. Auch will Yoon das Personal vor Ort ermuntern.Nach Angaben des Präsidialamtes soll der Besuch des Kommandos das starke Bündnis zwischen Seoul und Washington demonstrieren. Darüber hinaus soll damit die Gelegenheit für eine engere Zusammenarbeit für Frieden und Stabilität in der indopazifischen Region geschaffen werden.Nach einem zweitägigen Aufenthalt in Hawaii wird Yoon nach Washington weiterreisen. Dort wird er am Mittwoch und Donnerstag am NATO-Gipfel teilnehmen.