Nordkoreanische Delegation von Militärausbildern besucht Russland

Für militärische Ausbildung zuständige Funktionäre der nordkoreanischen Volksarmee sind am Montag nach Russland gereist.Das berichtete die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Dienstag.Geleitet werde die Abordnung von Kim Kum-chol, Präsident der Kim-Il-sung-Militäruniversität. An der Hochschule bildet Nordkorea seine Offiziere aus.Auch Machthaber Kim Jong-un soll nach dem Schulbesuch in der Schweiz dort Unterricht bekommen haben.Erstmals seit der Unterzeichnung des Vertrags über eine umfassende strategische Partnerschaft zwischen Nordkorea und Russland am 19. Juni besuchen damit nordkoreanische Militärs Russland. Das Abkommen wird von Beobachtern mit einem Militärbündnis gleichgesetzt.