Südkorea und USA verhandeln diese Woche erneut über Verteidigungskosten

Photo : YONHAP News

Südkorea und die USA setzen in dieser Woche ihre Verhandlungen über die Verteidigungskosten fort.Die fünfte Verhandlungsrunde findet von Mittwoch bis Freitag in Seoul statt, gab das südkoreanische Außenministerium bekannt.Ende April waren die Gespräche über das zwölfte Special Measures Agreement (SMA) in Hawaii begonnen worden. Das Abkommen regelt die Höhe des südkoreanischen Anteils an den Kosten für den Unterhalt der US-Truppen in Korea.Ende Mai wurden die Verhandlungen in Seoul fortgesetzt, Mitte Juni kamen die Unterhändler in Washington zur dritten Runde zusammen. Vom 25. bis 27. Juni wurde in Seoul bei der vierten Runde weiterverhandelt. Keine zwei Wochen später kommt es erneut zu Gesprächen.Beide Seiten drücken offenbar aufs Tempo, um die Gespräche vor der US-Präsidentschaftswahl im November abzuschließen. Die kürzer werdenden Zeitabstände zwischen den Verhandlungsterminen sehen Beobachter als Hinweis darauf, dass bereits über die wichtigsten Streitpunkte verhandelt wird. Dies betreffe vor allem die konkrete Höhe des südkoreanischen Beitrags.Ein Beamter des Außenministeriums in Seoul bekräftigte unterdessen noch einmal die Position der Regierung. Ziel sei es, dass mit der Aufteilung der Verteidigungskosten auf einem angemessenen Niveau eine gesicherte Stationierung von US-Truppen und Verstärkung der gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft erreicht werde, hieß es.