Wirtschaft Südkorea will sieben Millionen Dollar für Klima-Ausgleichsfonds bereitstellen

Südkorea will sieben Millionen Dollar für den Klima-Ausgleichsfonds zur Verfügung stellen.



Die Entscheidung gab das Finanzministerium am Dienstag bekannt.



Der Fonds für Verluste und Schäden wurde auf der UN-Klimakonferenz COP28 Ende letzten Jahres offiziell ins Leben gerufen. Ziel des Fonds der Klimarahmenkonvention der Vereinten Nationen (UNFCCC) ist es, Entwicklungsländer hinsichtlich ihrer ökonomischen und nicht-ökonomischen Verluste und Schäden infolge des Klimawandels zu unterstützen.



Der stellvertretende Finanzminister Choi Ji-young äußerte die Erwartung, dass Südkoreas Beitrag weitere Vertragsparteien zu freiwilligen Einzahlungen motivieren kann.



Die Regierung unterzeichnete zudem ein Abkommen über die Einzahlung von 300 Millionen Dollar in den Grünen Klimafonds ab diesem Jahr bis 2027. Im dritten Quartal dieses Jahres sollen zunächst 35 Millionen Dollar bereitgestellt werden.



Der Grüne Klimafonds ist der größte multilaterale Fonds im Bereich des Klimawandels und wurde zur Unterstützung der Entwicklungsländer bei ihrer Reaktion auf den Klimawandel geschaffen. Es ist ein Fonds der UNFCCC, das Sekretariat wurde 2013 in Songdo im südkoreanischen Incheon eröffnet.