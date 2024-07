Präsident Yoon beginnt Besuchsprogramm in den USA

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat in Hawaii sein fünftägiges Besuchsprogramm in den USA begonnen.Yoon traf am Dienstagvormittag koreanischer Zeit auf der Luftwaffenbasis Hickam in Honolulu ein. Dort wurde er vom Gouverneur von Hawaii, Josh Green, und dem Kommandeur des Indopazifischen Kommandos der USA, Samuel Paparo, begrüßt.Erster offizieller Termin war am Dienstagnachmittag der Besuch des Soldatenfriedhofs National Memorial Cemetery of the Pacific. Auf dem 1949 angelegten Friedhof ruhen auch etwa 10.000 Veteranen des Koreakriegs.Yoon suchte dort auch die Grabstätte von Benjamin Wilson auf, der für seine Verdienste im Koreakrieg die Medal of Honor, den höchsten Militärverdienstorden für US-Soldaten, erhalten hatte.Nach einem zweitägigen Aufenthalt in Hawaii wird Yoon nach Washington weiterreisen. Dort wird er am Mittwoch und Donnerstag am NATO-Gipfel teilnehmen.