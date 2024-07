Präsident Yoon könnte über zehn bilaterale Gespräche am Rande des NATO-Gipfels führen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol will am Rande des NATO-Gipfels am Mittwoch und Donnerstag in Washington bilaterale Gespräche mit den Staats- und Regierungschefs von mehr als zehn Ländern führen.Das teilte ein Beamter des Präsidialamtes am Dienstag mit.Ihm zufolge gibt es Fortschritte in Bezug auf bilaterale Gespräche mit Deutschland, Kanada, den Niederlanden, Schweden, Tschechien, Finnland, Norwegen und Großbritannien. An der Liste könne es aber noch Änderungen geben. Einige Länder könnten wegfallen, andere hinzukommen.Wie verlautete, wurde das ursprünglich für Mittwoch vorgesehene Treffen zwischen Yoon und NATO-Chef Jens Stoltenberg auf Donnerstag verlegt.Yoon will zusätzlich zur Teilnahme am NATO-Gipfel und dem Treffen der vier indopazifischen Partner (IP4) etwa zwölf Nebenveranstaltungen besuchen.