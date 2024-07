Kospi leicht im Plus

Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Dienstag leicht im Plus gelegen.Der Kospi ging 0,34 Prozent fester bei einem Stand von 2.867,38 Zählern aus dem Handel.Die Anleger würden die Anhörung von Fed-Chef Jerome Powell vor dem Kongress am Dienstag abwarten, berichtete die Nachrichtenagentur Yonhap.Sie erhofften sich davon Signale für mögliche Zinssenkungen.Technologiewerte, angeführt von Halbleiteraktien, hätten an Boden gewonnen, nachdem Chipfirmen wie Nvidia und TSMC an der US-Börse höher geschlossen hätten, wurde Han Ji-young von Kiwoom Securities von Yonhap zitiert.