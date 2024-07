Präsident Yoon besucht Indopazifisches Kommando der Vereinigten Staaten

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Präsident Yoon Seok Yeol hat am Mittwoch das Indopazifische Kommando der Vereinigten Staaten im US-Bundesstaat Hawaii besucht.Bei einem Treffen mit Kommandeur Samuel John Paparo kritisierte Yoon die militärische Kooperation zwischen Nordkorea und Russland in scharfem Ton.Die Allianz der Staaten mit denselben Wertvorstellungen sei notwendig, um die freie Demokratie und den wirtschaftlichen Wohlstand vor verantwortungslosen Kräften zu schützen. Er wies außerdem darauf hin, dass das weltgrößte Marinemanöver "Rim of the Pacific" (RIMPAC) zurzeit vor Hawaii stattfindet, an dem auch Südkorea teilnimmt.Yoon besucht das Indopazifische Kommando der US-Streitkräfte als erster Staatschef Südkoreas seit 29 Jahren. Am Mittwoch wird er für die Teilnahme am NATO-Gipfeltreffen nach Washington weiterreisen.