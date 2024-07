Für Nordkorea zuständige US-Spitzenbeamtin legt Amt nieder

Photo : YONHAP News

Die in der US-Regierung für Nordkorea zuständige Spitzenbeamtin Jung Pak hat ihr Amt niedergelegt.Jung Pak hatte die Zuständigkeit für Nordkorea von Sung Kim übernommen, der Ende letzten Jahres in den Ruhestand ging.Sie diente außerdem seit Januar 2021 als stellvertretende Leiterin der Abteilung für Ostasien- und Pazifik-Angelegenheiten des Außenministeriums.Ministeriumssprecher Matthew Miller bestätigte am Dienstag Berichte über ihren Rücktritt. Die Zuständigkeit für Nordkorea übernehme der Abteilungsleiter für Ostasien- und Pazifik-Angelegenheiten, Daniel Kritenbrink, sagte er weiter.Man bedanke sich bei Dr. Pak für die geleistete Arbeit seit dem Amtsantritt 2021 und wünsche ihr alles Gute für die Zukunft.Pak hatte vor ihrem Wechsel ins Außenministerium für die Denkfabrik Brookings Institution und den Auslandsgeheimdienst CIA gearbeitet.