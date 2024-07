Südkoreas Delegation für Olympische Spiele in Paris kommt zu Antrittszeremonie zusammen

Photo : YONHAP News

Am Dienstag hat in Seoul eine Zeremonie zur Bildung der südkoreanischen Delegation für die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris stattgefunden.Bei der Feier im Olympiapark ermutigte Ministerpräsident Han Duck-soo das Team. Er applaudiere angesichts der Leidenschaft und des Kampfgeistes der nationalen Auswahl, die ein hartes Training mit Bravour absolviert habe und einen Platz unter den Weltbesten anstrebe.Die Olympischen Spiele in Paris werden am 26. Juli (Ortszeit) eröffnet und gehen am 11. August zu Ende.Südkorea wird mit einer 262-köpfigen Delegation vertreten sein, darunter 144 Athleten für 22 Sportarten und 118 Trainer.Ab nächster Woche werden die Athleten nach Paris aufbrechen. Als erste werden die Vertreter in den Sportarten Badminton, Schießen und Boxen anreisen.Der überwiegende Teil der Delegation wird am 20. Juli in die französische Hauptstadt reisen.