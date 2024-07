Anstieg der Erwerbstätigenzahl beträgt zweiten Monat in Folge weniger als 100.000

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Erwerbstätigen in Südkorea ist im Juni den zweiten Monat in Folge um weniger als 100.000 gestiegen.Nach Angaben des Statistikamtes am Mittwoch waren im vergangenen Monat 28,9 Millionen Menschen ab 15 Jahren berufstätig. Das sind 96.000 mehr als ein Jahr zuvor.Nachdem im Januar und Februar die 300.000er-Schwelle überschritten worden war, hat sich der Zuwachs verlangsamt, und zwar auf 80.000 im Mai.Im Baugewerbe wurde aufgrund des Konjunkturabschwungs ein deutlicher Rückgang von 3,1 Prozent verzeichnet. Damit ging es den zweiten Monat in Folge abwärts.Die Arbeitslosenquote kletterte im Juni gegenüber dem Vorjahr um 0,2 Prozentpunkte auf 2,9 Prozent.Das Finanzministerium berichtete von teilweise fortbestehenden Schwierigkeiten, darunter ein größerer Beschäftigungsrückgang im Baugewerbe und die weiterhin schrumpfende Zahl der Selbstständigen.