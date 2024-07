Gewerkschaft von Samsung Electronics verlängert Generalstreik auf unbestimmte Zeit

Photo : YONHAP News

Eine Gewerkschaft von Samsung Electronics hat am Mittwoch erklärt, den laufenden allerersten Generalstreik in der Firmengeschichte auf unbestimmte Zeit zu verlängern.Das Management habe während des ersten, für drei Tage geplanten Generalstreiks seit Montag nicht versucht, in einen Dialog einzutreten, begründete die National Samsung Electronics Union (NSEU) ihre Entscheidung.Laut der Gewerkschaft hatten sich 6.540 Mitglieder zur Teilnahme am Streik bereiterklärt. 5.211 von ihnen sind im Bereich der Halbleiterausrüstung, -produktion und -entwicklung beschäftigt.Die Gewerkschaft fordert einen eintägigen Urlaub anlässlich der Gründung der Gewerkschaft, 3,5 Prozent mehr Lohn für alle Mitglieder, die Verbesserung des Systems der Leistungszulagen und eine Entschädigung für die durch die Arbeitsniederlegung verursachten wirtschaftlichen Verluste.Bei den Tarifverhandlungen hatte die Gewerkschaft eine 6,1-prozentige Lohnerhöhung verlangt.Das Unternehmen erklärte, dass die Produktion bislang nicht unterbrochen wurde. Die Produktionslinien befänden sich im Normalbetrieb.Die NSEU ist die größte Gewerkschaft von Samsung Electronics. Mit etwa 31.000 Mitgliedern vertritt sie etwa 24,8 Prozent der gesamten Belegschaft des Unternehmens (rund 125.000 Mitarbeiter).