Koreanische Kunstausstellung findet in Paris statt

Photo : YONHAP News

In Paris, der Gastgeberstadt der anstehenden Olympischen Sommerspiele, findet eine Ausstellung zur koreanischen Kunst statt.Das südkoreanische Kulturministerium teilte mit, anlässlich der Olympischen Spiele 2024 die Kunstausstellung „Decoding Korea“ am 26. Juli im Grand Palais Immersif zu eröffnen.Während der einmonatigen Ausstellung werden 18 Werke von elf koreanischen Medienkünstlern präsentiert.Im Rahmen einer Sonderausstellung von Werken von Nam June Paik wird „Wrap Around the World“ gezeigt. Es handelt sich um ein internationales Satellitenrundfunk-Projekt, an dem sich im Vorfeld der Olympischen Spiele 1988 in Seoul etwa zehn Länder beteiligt hatten.„Decoding Korea“ sei eine Ausstellung, die sich mit der Komplexität und Vielseitigkeit der koreanischen Gesellschaft beschäftige, die aufgrund der Industrialisierung einen radikalen Wandel erlebt habe, erklärten die Veranstalter.