NATO-Gipfel zum 75-jährigen Bestehen eröffnet

Photo : YONHAP News

Der Gipfel der Organisation des Nordatlantikpaktes (NATO) zum Feiern ihres 75-jährigen Bestehens ist am Dienstag (Ortszeit) in Washington eröffnet worden.Begonnen hat der Gipfel mit Feierlichkeiten zum 75. Jubiläum. Am zweiten Tag ist ein Dinner für die Staats- und Regierungschefs der Teilnehmerländer geplant. Am letzten Tag findet ein um die indopazifischen Partner erweiterter Gipfel statt, an dem auch Südkoreas Präsident Yoon Suk Yeol teilnimmt. Auch ein Gipfel zwischen der NATO und der Ukraine ist vorgesehen.Bei dem erweiterten Gipfel mit den vier indopazifischen Partnern werden die Staats- und Regierungschefs ihre Bedenken über die chinesische Unterstützung für die russische Verteidigungsindustrie und die zuletzt enger gewordenen Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland teilen. Auch über das Vorgehen dagegen soll diskutiert werden.Am letzten Tag werden US-Präsident Joe Biden und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg jeweils auf einer Pressekonferenz über die Ergebnisse des Gipfels berichten.