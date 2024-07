Südkoreas Börse verzeichnet achten Monat in Folge Nettozuflüsse ausländischen Kapitals

Photo : YONHAP News

An der koreanischen Börse haben ausländische Anleger im Juni den achten Monat in Folge mehr Aktien gekauft als verkauft.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch wurde im Juni ein Nettozufluss von 2,09 Milliarden Dollar bei ausländischen Investitionen in koreanische Aktien verzeichnet.Das heißt, dass mehr Geld aus dem Ausland in den südkoreanischen Aktienmarkt geflossen ist, als abgezogen wurde. Seit November letzten Jahres wurden damit ununterbrochen Nettozuflüsse verbucht.Vom vergangenen November bis Mai betrug der Nettozufluss im Monatsschnitt 3,09 Milliarden Dollar.Die Notenbank erklärte, dass weiterhin gute Konjunkturaussichten für die globale Halbleiterindustrie auch im vergangenen Monat für einen Nettozufluss ausländischen Kapitals an der Börse gesorgt hätten. Das Volumen sei jedoch zurückgegangen.