NATO verurteilt in Gipfel-Erklärung Nordkoreas Waffenexporte an Russland

Photo : YONHAP News

Die NATO hat in der Abschlusserklärung ihres Gipfels in Washington Nordkoreas Waffenexporte an Russland scharf verurteilt.Darüber hinaus wurde "große Sorge" über die enger werdende Partnerschaft zwischen Nordkorea und Russland, Anmaßungen Chinas und Herausforderungen für die internationale Sicherheit geäußert.Exporte nordkoreanischer Artilleriegeschosse und ballistischer Raketen würden scharf verurteilt. Mit den Exporten werde gegen zahlreiche Resolutionen des Weltsicherheitsrats verstoßen. Mit großer Sorge nehme man außerdem die Vertiefung der Beziehungen zwischen Nordkorea und Russland zur Kenntnis, hieß es in dem Abschlussdokument.Auch auf eine Zusammenarbeit zwischen Iran und Russland wird darin Bezug genommen. Jeder Transfer von ballistischen Raketen oder damit zusammenhängender Technologie würde eine erhebliche Provokation darstellen, hieß es.Nordkorea und Iran würden dem russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine Vorschub leisten, indem sie direkte militärische Unterstützung für Russland leisteten. Genannt wurden in dem Zusammenhang Lieferungen von Munition und unbemannten Luftfahrzeugen.Dies habe erhebliche Auswirkungen auf die euro-atlantische Sicherheit und schwäche das globale Nichtverbreitungsregime, hieß es weiter.