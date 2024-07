Präsident Yoon trifft deutschen Bundeskanzler Scholz

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Seok Yeol hat am Rande der NATO-Gipfelkonferenz bilaterale Gespräche mit einer Reihe von Amtskollegen geführt.Zu seinem ersten Gipfelgespräch traf Yoon den deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz. Die beiden Spitzenpolitiker teilten nach Angaben des Präsidialamtes Bedenken, was die verstärkte militärische Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland angehe. Sie hätten sich auf ein entschlossenes Vorgehen dagegen im Rahmen der internationalen Solidarität geeinigt.Präsident Yoon begrüßte außerdem die deutsche Bereitschaft, dem UN-Kommando in Südkorea beizutreten. Er hoffe, dass beide Staaten in bilateralen sowie globalen Fragen enger zusammenarbeiten, hieß es.Im Anschluss an das Treffen mit Bundeskanzler Scholz kam der südkoreanische Präsident unter anderem mit dem japanischen Premier Fumio Kishida sowie dem kanadischen Premier Justin Trudeau zu einem bilateralen Gespräch zusammen.