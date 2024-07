Präsident Yoon trifft japanischen Premierminister Kishida

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Premierminister Fumio Kishida sind am Mittwoch (Ortszeit) am Rande des NATO-Gipfels in Washington zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen.Yoon und Kishida teilten ihre Bedenken über die Entscheidung Russlands und Nordkoreas, ihre militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit zu verstärken, wie das Präsidialamt in Seoul mitteilte. Sie wollten sich in der Angelegenheit, die einen Verstoß gegen Resolutionen des UN-Sicherheitsrats darstelle, eng abstimmen.Nach weiteren Angaben begrüßten Yoon und Kishida, dass sie etwa eineinhalb Monate nach ihrem Gespräch am Rande des trilateralen Gipfels mit China im Mai in Seoul erneut zusammenkämen. Sie hätten gewürdigt, dass sie als Mitglieder der IP4 (indopazifische Partner) das dritte Jahr in Folge am NATO-Gipfel teilnähmen und sich dort träfen.Sie nahmen zur Kenntnis, dass die anlässlich des letzten Spitzentreffens vereinbarte Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, darunter Wirtschaft, Energie und Austausch zwischen zukünftigen Generationen, zu greifbaren Ergebnissen geführt hat. Sie vereinbarten, die bilaterale sowie trilaterale Sicherheitskooperation mit den USA weiterhin zu verstärken.Auch wurden Bemühungen vereinbart, damit ihre für Diplomatie zuständigen Behörden Vorbereitungen aufnehmen können, um den 60. Jahrestag der Normalisierung diplomatischer Beziehungen im kommenden Jahr gebührend zu feiern.