Hur Jung-bum in Jury für International Booker Prize aufgenommen

Photo : YONHAP News

Der koreanische Schriftsteller und Übersetzer Hur Jung-bum oder Anton Hur ist in die Jury für den International Booker Prize aufgenommen worden.Nach Angaben der Website des britischen Literaturpreises am Mittwoch (Ortszeit) ist Hur eines der fünf Jurymitglieder für den International Booker Prize 2025.Mit dem International Booker Prize, internationale Sektion des renommierten Booker Prize, wird jährlich ein fremdsprachiges, ins Englische übersetztes Literaturwerk ausgezeichnet. Sowohl der Autor als auch der Übersetzer werden ausgezeichnet.Es ist das erste Mal seit der Einführung des Preises im Jahr 2005, dass ein Koreaner in die Jury aufgenommen wurde.Hurs Übersetzung von „Cursed Bunny“ von Schriftstellerin Chung Bora kam in die engere Wahl für den International Booker Prize 2022. Seine Übersetzung von „Love in the Big City“ von Park Sang-young stand im selben Jahr auf der Longlist.