Zuwachs der Migration betrug letztes Jahr mehr als zehn Prozent

Photo : YONHAP News

Bei der Migration hat es in Südkorea letztes Jahr gegenüber dem Vorjahr einen Zuwachs um mehr als zehn Prozent gegeben.Erfasst werden alle Personen, die für einen mehr als 90-tägigen Aufenthalt ins Land kommen oder dieses verlassen.Nach Angaben des Statistikamtes am Donnerstag sind im vergangenen Jahr insgesamt 1,276 Millionen Personen aus dem Ausland nach Südkorea gezogen oder aus Südkorea fortgezogen. Das sind 151.000 Personen oder 13,5 Prozent mehr als ein Jahr zuvor.Die Zahl der Zugezogenen kletterte gegenüber dem Vorjahr um 15,2 Prozent auf 698.000. Die Zahl der Fortgezogenen stieg um 11,4 Prozent auf 577.000.Die Nettozuwanderung – Zuzüge minus Fortzüge – fiel mit 121.000 um 33.000 größer als im Vorjahr aus.Bei Inländern wurde das dritte Jahr in Folge eine Nettoabwanderung verbucht. Die Zahl der Zuzüge stieg gegenüber dem Vorjahr um 13,2 Prozent auf 219.000. Die Zahl der Fortzüge schrumpfte zwar um 5,6 Prozent auf 258.000, dennoch gab es mehr Fortzüge als Zuzüge.Bei Ausländern wurde eine Nettozuwanderung verzeichnet. Die Zahl der Zuzüge wuchs um 16,2 Prozent auf 480.000, während die Zahl der Fortzüge um 30,5 Prozent auf 319.000 stieg.Nach Nationalitäten betrachtet, stellten Chinesen mit 132.000 Personen die größte Gruppe unter den Zugezogenen. Dahinter folgten Vietnamesen (71.000) und Thailänder (35.000). Diese drei Gruppen machten 49,6 Prozent der ausländischen Zugezogenen aus.Nach Aufenthaltsstatus betrachtet, kamen 36,1 Prozent der ausländischen Zugezogenen, damit der größte Anteil, mit einem Arbeitsvisum ins Land. 21 Prozent reisten mit einem Visum für einen kürzeren Aufenthalt ein, 17,3 Prozent für ein Studium oder einen Lehrgang. Bei 12,1 Prozent handelte es sich um einen Daueraufenthalt und eine Heiratsmigration.