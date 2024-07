Über zehn Millionen Einwohner in Südkorea 65 Jahre oder älter

Photo : YONHAP News

In Südkorea gibt es nun mehr als zehn Millionen Einwohner, die 65 Jahre oder älter sind.Das Innenministerium gab am Donnerstag bekannt, dass mit Stand Mittwoch zehn Millionen und 62 gemeldete Einwohner 65 Jahre oder älter seien. Dies entspreche 19,51 Prozent der 51,26 Millionen registrierten Einwohner.Damit steht Südkorea kurz vor dem Eintritt in eine „super-aged society“ (superalte Gesellschaft), in der der Anteil der Menschen ab 65 Jahren 20 Prozent übertrifft.Von den über 65-Jährigen sind rund 4,43 Millionen Männer und 5,57 Millionen Frauen.Knapp 4,49 Millionen über 65-Jährige leben in der Hauptstadtregion (Seoul, Incheon und Provinz Gyeonggi), während 5,51 Millionen außerhalb dieser Region leben.Nachdem im Januar 2013 die Sechs-Millionen-Schwelle überschritten worden war, nimmt die Zahl der Mitglieder dieser Altersgruppe immer stärker zu.