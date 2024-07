Südkorea nimmt Massenproduktion von Laserwaffe zur Flugabwehr auf

Photo : YONHAP News

Südkorea wird die Massenproduktion einer Flugabwehrwaffe aufnehmen, die mit Hochleistungslaser Drohnen abschießen kann.Die Behörde für Wehrbeschaffung (DAPA) teilte mit, dass sie mit dem Unternehmen Hanwha Aerospace am 25. Juni einen Vertrag über die Massenproduktion des Waffensystems Block-I unterzeichnet habe. Es handele sich um das erste Projekt des sogenannten StarWars-Projekts zur Anwendung von Laser für Waffen.Die Behörde bezeichnete Block-I als ein zukünftiges Waffensystem neuen Konzepts, das Ziele durch eine direkte Bestrahlung mit Faserlaser neutralisiert. Damit seien Präzisionsschläge gegen kleine unbemannte Luftfahrzeuge und Multicopter auf kurze Distanz möglich.Das Waffensystem bleibe so lange im Einsatz, wie es mit Strom versorgt werde. Ein Abschuss koste lediglich rund 2.000 Won (1,45 Dollar), hieß es weiter.Mit der Entwicklung war im August 2019 begonnen worden. Im April letzten Jahres wurde das System als gefechtstauglich eingestuft. Nach dem Beginn der Massenproduktion wird das Waffensystem noch ab diesem Jahr an die Armee ausgeliefert und in Dienst gestellt.