Neuer Film von Hong Sang-soo im Wettbewerb des Filmfestivals Locarno

„Suyoocheon“ (By the Stream), die neueste Produktion des koreanischen Filmregisseurs Hong Sang-soo, ist in die Wettbewerbssektion des 77. Filmfestivals Locarno eingeladen worden.Darin wirken Kim Min-hee, Kwon Hae-hyo und Cho Yun-hee mit. Der Kinostart in Südkorea ist für die zweite Hälfte dieses Jahres vorgesehen.Hong wurde zum vierten Mal zum Filmfestival Locarno eingeladen. Er hatte 2015 mit „Right Now, Wrong Then“ den Goldenen Leopard, den Hauptpreis, gewonnen. Im Jahr 2013 war er mit „Our Sunhi“ mit dem Preis für die beste Regie ausgezeichnet worden.