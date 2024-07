Kospi dritten Handelstag in Folge im Plus

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Aktienindex hat am Donnerstag den dritten Handelstag in Folge im Plus geschlossen.Der Kospi legte um 0,81 Prozent auf 2.891,35 Zähler zu.Die Anleger würden auf die Daten zum Verbraucherpreispreisindex für Juni warten, von denen sie sich Aufschluss über die künftige Zinspolitik erhofften.Die Investoren hofften auf einen zusätzlichen Rückgang der Inflation, der eine Zinssenkung rechtfertigen würde, wurde Kim Jee-hyun von Kiwoom Securities von der Nachrichtenagentur Yonhap zitiert.