Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Seok Yeol und US-Präsident Joe Biden haben ein entschlossenes Vorgehen gegen atomare Provokationen Nordkoreas bekräftigt.Beide trafen sich am Donnerstag am Rande der NATO-Gipfelkonferenz in Washington zu einem bilateralen Gespräch.Yoon und Biden nahmen dabei eine gemeinsame Erklärung über Richtlinien für die atomare Abschreckung auf der koreanischen Halbinsel an. Demnach wollen beide Staaten gegen jeglichen atomaren Angriff Nordkoreas umgehend, in überwältigender Weise und entschlossen vorgehen.Präsident Yoon sagte, dass damit eine Grundlage für einen Mechanismus für die erweiterte Abschreckung geschaffen wurde. Südkorea werde mit seinen Fähigkeiten in allen Bereichen umfassend zur gemeinsamen Verteidigungsbereitschaft der bilateralen Allianz beitragen, hieß es.Präsident Biden betonte, dass dem Versprechen der USA für eine erweiterte Abschreckung für Südkorea das gesamte Spektrum an Fähigkeiten, nukleare Kapazitäten eingeschlossen, zugrunde liege.