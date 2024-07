Präsident Yoon betont Kooperation mit NATO gegen nordkoreanisch-russische Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Südkoreas Präsident Yoon Seok Yeol hat Südkoreas Bereitschaft zur Kooperation mit der NATO bekräftigt, um gegen die Zusammenarbeit zwischen Nordkorea und Russland vorzugehen.Südkorea wolle auf der Grundlage der Kooperation mit den USA und Japan sowie mit den NATO-Staaten Nordkorea und Russland an ihrer Zusammenarbeit hindern.Der südkoreanische Präsident wies in seiner Ansprache beim Public Forum der NATO-Gipfelkonferenz am Donnerstag in Washington darauf hin, dass der Krieg in der Ukraine und die nordkoreanisch-russische Zusammenarbeit als Anlässe für eine engere Kooperation zwischen Südkorea und der NATO dienten.Yoon stellte darüber hinaus eine umfassende Hilfe für die Ukraine in Aussicht. Südkorea werde für die Beendigung des Krieges sowie den Wiederaufbau in der Ukraine seine umfassende Unterstützung fortsetzen, hieß es.