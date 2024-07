Indopazifische Partner der NATO und USA wollen noch dieses Jahr Außenministertreffen abhalten

Photo : YONHAP News

Südkorea, Japan, Australien und Neuseeland, mittlerweile auch als Indopacific 4 (IP4) bekannt, und die USA wollen nach Möglichkeit noch dieses Jahr ein Außenministertreffen abhalten.Das Weiße Haus teilte mit, dass US-Präsident Joe Biden am Donnerstag (Ortszeit) am Rande des NATO-Gipfels in Washington mit den Staats- und Regierungschefs der vier indopazifischen Partnerländer der NATO zusammengekommen sei, darunter Präsident Yoon Suk Yeol. Sie hätten dabei die Absicht begrüßt, noch in diesem Jahr ein Treffen der Außenminister zustande zu bringen, um die Zusammenarbeit zwischen den USA und den vier indopazifischen Ländern voranzubringen.Großes Interesse gilt der Frage, ob durch ein Außenministertreffen der fünf Staaten ein neues Beratungsgremium zur Sicherheit ins Leben gerufen wird.US-Vizeaußenminister Kurt Campbell hatte am Mittwoch in einem Exklusivinterview mit der südkoreanischen Nachrichtenagentur Yonhap gesagt, dass die USA die IP4-Gruppe institutionalisieren wollten.