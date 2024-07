Mindestlohn steigt erstmals auf über 10.000 Won pro Stunde

Photo : YONHAP News

Der gesetzliche Mindestlohn in Südkorea wird nächstes Jahr bei 10.030 Won (7,29 Dollar) pro Stunde liegen.Verglichen mit dem diesjährigen Mindestlohn von 9.860 Won sind dies 170 Won oder 1,7 Prozent mehr. Der Mindestlohn beträgt damit erstmals mehr als 10.000 Won. Der monatliche Mindestlohn wird sich auf 2.096.270 Won (1.522 Dollar) belaufen, wenn wöchentlich 40 Stunden und monatlich 209 Stunden gearbeitet wird.Die Entscheidung traf die Mindestlohnkommission bei ihrer elften Plenarsitzung am Freitag in Sejong.Die Vertreter der Arbeitnehmer schlugen schließlich 10.120 Won vor, die Vertreter der Arbeitgeber 10.030 Won. 14 Mitglieder stimmten für das Angebot der Arbeitgeberseite, während sich neun Mitglieder für den Vorschlag der Arbeitnehmerseite entschieden.Die Kommission setzt sich aus jeweils neun Vertretern der Arbeiternehmer, Arbeitgeber und der Öffentlichkeit zusammen. Vier Vertreter der Arbeitnehmer boykottierten die Abstimmung jedoch aus Protest gegen den Vorschlag der Vertreter der Öffentlichkeit. An der Abstimmung nahmen daher nur 23 Mitglieder teil.Das Mindestlohnsystem in Südkorea wurde im Jahr 1988 eingeführt.