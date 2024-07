Bankett zum 63. Jahrestag des nordkoreanisch-chinesischen Freundschaftsvertrags in Pjöngjang

Photo : YONHAP News

Anlässlich des 63. Jahrestags der Unterzeichnung des Freundschaftsvertrags zwischen Nordkorea und China hat die chinesische Botschaft in Pjöngjang am Donnerstag ein Bankett veranstaltet.Wie die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA am Freitag meldete, seien der Präsident der Kim-Il-sung-Universität, Kim Sung-chan, und weitere Funktionäre dazu eingeladen worden.Auf chinesischer Seite waren der Botschafter in Pjöngjang, Wang Yajun, und die Botschaftsmitglieder anwesend.Den Freundschaftsvertrag hatten der nordkoreanische Staatsgründer Kim Il-sung und der chinesische Premierminister Zhou Enlai am 11. Juli 1961 unterzeichnet, als Kim in China zu Besuch war. Beide Länder feiern den Jahrestag der Unterzeichnung jährlich.Bislang hatte gewöhnlich der Vizevorsitzende der Obersten Volksversammlung Nordkoreas an dem Jubiläumsbankett der chinesischen Botschaft teilgenommen. Dieses Jahr waren jedoch nur Beamte niedrigeren Rangs gekommen.Zum diesjährigen Jahrestag des Freundschaftsvertrags veröffentlichten das Organ der nordkoreanischen Arbeiterpartei „Rodong Sinmun“ und das Organ der Kommunistischen Partei Chinas „Renmin Ribao“ anders als in Vorjahren außerdem keinen einzigen Artikel zum Thema der bilateralen Beziehungen. Dies schürt Spekulationen, dass die Beziehungen zwischen beiden Ländern nicht mehr so eng wie früher sind.