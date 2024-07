Starkregen überschwemmt mehr als 10.000 Hektar Ackerfläche

Photo : YONHAP News

Starkregen hat vor allem in den zentralen Regionen Koreas mehr als 10.000 Hektar Ackerfläche überschwemmt.Das Landwirtschaftsministerium teilte am Freitag mit, dass mit Stand 18 Uhr am Donnerstag landesweit 10.342 Hektar überschwemmt worden seien. Dies entspricht einer Fläche von etwa 14.000 Fußballfeldern.Am härtesten betroffen ist die Provinz Süd-Chungcheong mit 7.423 Hektar.Nach Getreide- oder Pflanzenarten betrachtet war Reis mit einer Anbaufläche von 7.581 Hektar am stärksten betroffen.Auch wurden Viehställe auf einer Fläche von insgesamt 12 Hektar überflutet, 770.000 Hühner verendeten.Präsident Yoon Suk Yeol ordnete am Freitag an, Maßnahmen zur Unterstützung der besonders hart betroffenen Gebiete zu überprüfen. Dabei solle gegebenenfalls auch deren Bestimmung zu Sonderkatastrophengebieten erwogen werden.