Regierung sieht Erholungsanzeichen bei Binnennachfrage

Photo : YONHAP News

Nach Einschätzung der Regierung gewinnt die Erholung der Volkswirtschaft aufgrund von Erholungsanzeichen bei der Binnennachfrage an Schwung.Das Finanzministerium schrieb in seinem am Freitag veröffentlichten monatlichen Wirtschaftsbericht für Juli, dass es Anzeichen einer Erholung der Binnennachfrage gebe. Von solchen Anzeichen sprach das Ministerium seit Mai den dritten Monat in Folge.Es gebe positive Faktoren. Im Juni habe sich die Verbraucherstimmung verbessert und die Zahl der chinesischen Touristen in Südkorea sei gestiegen, hieß es.Auch bei den Ausfuhren seien positive Entwicklungen deutlich erkennbar. Diese stiegen im Juni gegenüber dem Vorjahr um 5,1 Prozent auf 57,07 Milliarden Dollar.Im ersten Halbjahr legte das Exportvolumen um 9,1 Prozent im Vorjahresvergleich auf 334,8 Milliarden Dollar zu.