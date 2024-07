iPhone-Nutzer in Europa können voraussichtlich bald mit Samsung Pay bezahlen

Apple hat beschlossen, möglicherweise ab Ende Juli faktisch in ganz Europa iPhone-Nutzern andere mobile Bezahlmethoden als Apple Pay zu ermöglichen.Damit können iPhone-Nutzer in Europa bald auch mit Google Pay von Alphabet und Samsung Pay von Samsung bezahlen.Apple habe versprochen, seinen Konkurrenten den Zugang zur „tap and go“-Technologie des iPhone zu gewähren, teilte Margrethe Vestager, geschäftsführende Vizepräsidentin der EU-Kommission und Kommissarin für Wettbewerb, auf einer Pressekonferenz am Donnerstag (Ortszeit) in Brüssel mit.Sie erklärte, dass die Kommission mit den Zusagen von Apple die kartellrechtliche Untersuchung zu Apple Pay abschließe.Apple müsse bis zum 25. Juli seine Abhilfemaßnahmen umsetzen. Sollte das Unternehmen seine Zusagen nicht erfüllen, könnte die Kommission eine Geldbuße in Höhe von bis zu zehn Prozent des gesamten Jahresumsatzes oder ein Zwangsgeld von fünf Prozent seines Tagesumsatzes für jeden Tag der Nichteinhaltung verhängen, hieß es weiter.