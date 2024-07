Photo : YONHAP News

Der Leitindex Kospi hat am Freitag im Minus geschlossen.Der Index verlor 1,19 Prozent auf 2.857 Zähler.Es war bereits der dritte Handelstag in Folge mit einem Rückgang. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Yonhap haben die Anleger Gewinne mitgenommen.In den USA hatte sich die Teuerung im Juni abgeschwächt. Daher spekulieren Anleger, dass die Fed möglicherweise den Leitzins senken wird.An der Wall Street kam es am Donnerstag jedoch zu Gewinnmitnahmen bei großen Technologieaktien.