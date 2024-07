Präsident Yoon entsetzt über scheußlichen Akt der Gewalt gegen Trump

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat sich entsetzt über das Attentat auf Donald Trump geäußert.Yoon schrieb am Sonntag in sozialen Medien, er wünsche Trump nach dem scheußlichen Akt der Gewalt eine rasche Genesung.Die Südkoreaner würden solidarisch an der Seite Amerikas stehen.Südkoreas Regierung verurteilte am Sonntag im Rahmen einer Erklärung jegliche Form der politischen Gewalt. Nach Angaben von Sprecherin Kim Soo-kyung wurde Yoon umgehend über den Vorfall informiert. Der Präsident habe sein Bedauern geäußert und Trump eine rasche Genesung gewünscht.Die Regierung wolle das amerikanische Volk trösten, das durch den Vorfall erschüttert worden sein müsste. Die Südkoreaner würden solidarisch an der Seite des amerikanischen Volkes stehen, fügte die Sprecherin hinzu.Auf den früheren US-Präsidenten Donald Trump war am Samstagabend (Ortszeit) bei einer Wahlkampfveranstaltung in der Stadt Butler im US-Bundesstaat Pennsylvania ein Attentat verübt worden. Trump wurde am Ohr verletzt.