Kim Yo-jong: Südkorea wird Preis für erneutes Versenden von Propagandaflugblättern zahlen

Kim Yo-jong, die Schwester von Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un, hat gewarnt, dass Südkorea den Preis für das erneute Verschicken von Flugblättern zahlen wird.Über Kims Warnung berichtete am Sonntag die nordkoreanische Nachrichtenagentur KCNA.Sie sei darüber informiert worden, dass erneut schmutzige Flugblätter und Abfall aus Südkorea in der Nähe der Grenze und einigen abgelegenen Gebieten Nordkoreas gefunden wurden.Kim wurde mit den Worten zitiert, dass Südkoreas Abschaum trotz wiederholter Warnungen sein grobes und schmutziges Spiel fortsetze. Solcher Abschaum würde vom eigenen Volk noch härter kritisiert, fügte sie hinzu.Nordkorea habe seine Gegenmaßnahme in solchen Situationen vollständig erklärt. Die Südkoreaner müssten darauf gefasst sein, den Preis für ihr schmutziges Spiel zu zahlen, hieß es weiter.KCNA veröffentlichte auch ein Foto, das vermutlich in Nordkorea niedergegangene Flugblätter zeigt.